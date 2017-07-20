СМИ: В РФ хотят включить в школьную программу «воссоединение» с Крымом

Министерство образования и науки России включит в обязательную школьную программу «возвращение» Крыма в состав Российской Федерации, пишут Известия.

Отмечается, что ведомство готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России, посвященных государственной политике последних трех лет. Школьникам расскажут о «воссоединении» Крыма с РФ, санкциях ЕС и ответных мерах.

Как рассказали изданию в образовательном ведомстве, «существующая школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы».

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«Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся. Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России«. Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется). Цель − донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках», − заявили в Минобрнауки РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей.