Беспорядки на G20: на возмещение убытков выделят 40 млн евро

 

Фото: Alexey Vitvitsky / Sputnik

Половину расходов возьмет на себя Гамбург, другую – правительство ФРГ.

Правительство Германии и городские власти Гамбурга планируют возместить убытки пострадавшим от беспорядков, которые происходили во время саммита G20. На эти цели выделят 40 млн евро.

Половину расходов возьмет на себя город, другую – правительство. Кроме этого, планируется покрытие убытков, по которым не было страховки. Данное решение еще должен одобрить комитет Бундестага по бюджетным вопросам. Однако, ожидается, что члены комитета дадут свое согласие на компенсации.

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Напомним, во время проведения 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге дошло до масштабных беспорядков. Несколько дней и ночей в центральных районах города с разной интенсивностью продолжались столкновения между левыми экстремистами и полицией.

Согласно обнародованным 19 июля данным полиции Гамбурга, телесные повреждения получили в общей сложности 592 правоохранителя. Были зафиксированы сотни правонарушений.

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