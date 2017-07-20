МИД: Берлин меняет курс в отношениях с Турцией

В связи с арестами немецких журналистов и правозащитников министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль объявил об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. Это решение принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем заявил Габриэль в четверг, 20 июля, в Берлине.

По словам министра, будут пересмотрены условия, на который Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты.

Кроме того,

следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сказал Габриэль.

Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию.

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Отношения с Турцией «невозможно развивать как прежде», заявил Габриэль. По его словам, на каждое новое обострение со стороны Анкары правительство Германии старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. И каждый раз в Берлине были «разочарованы».

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