Путина убрали из сценариев двух голливудских фильмов 2018 года

Персонажа российского президента Владимира Путина убрали из сценариев сразу двух голливудских фильмов, которые запланированы к выходу в 2018 году. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет The Hollywood Reporter.

Фильм «Красный воробей» (премьера 1 марта 2018 года) с Дженнифер Лоуренс в главной роли снят по одноименной книжной трилогии, которая описывает современную Россию с Путиным у власти. Лоуренс играет «воробья» — разведчицу, которую подготовили специально для соблазнения западных агентов.

По информации THR, сначала действие фильма хотели перенести в 1970-е годы, но потом вернулись к книжному периоду. Персонаж Путина при этом был исключен из сценария, хотя собеседники издания называют это «творческим решением».

Реклама

В марте 2017 года THR сообщил, что от упоминания Путина отказались создатели фильма «Курск» с Колином Фертом по мотивам реальной истории катастрофы российской подлодки. Источники рассказали, что президент кинокомпании EuropaCorp Люк Бессон решил сфокусироваться на спасательной операции, а не на политике.

«Выпуск фильма о Путине, где тот изображен в дурацком виде, стал бы для студии самоубийством. Ты сразу оказываешься под прицелом», — заявил гендиректор охранной компании Vera Аджай Арора, который работает с кинокомпаниями.