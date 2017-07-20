32-лентюю россиянку убили и сожгли прямо в квартире в Валенсии

Полиция Испании
 

Полиция Испании. Фото: REUTERS/Scanpix

В испанской Валенсии убита гражданка России. Подозреваемый задержан, сообщает в четверг, 20 июля, газета El Mundo со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло еще 16 июля. Обгоревшее тело было обнаружено в одной из квартир жилого дома после пожара. Как установила экспертиза, причиной смерти 32-летней женщины стали многочисленные удары по голове.

Подозреваемый, по некоторым данным, является и виновником пожара. Сведения о его личности не разглашаются, уточняется лишь, что это мужчина.

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Комментариев от российских дипломатов пока не поступало.

В феврале этого года в Германии был задержан уроженец Испании, которого заподозрили в убийстве двоих малолетних детей, рожденных в браке с россиянкой. Сам мужчина обвинил в совершении преступления неизвестных, ворвавшихся в его дом, однако эта версия не нашла подтверждения. О его дальнейшей судьбе не сообщалось.


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