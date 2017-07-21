Великобритания может вернуть в ЕС ядерные отходы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Великобритания проинформировала Европейский союз о своем праве вернуть радиоактивные отходы в страны происхождения после выхода из состава ЕС, пишет Financial Times.

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Сообщается, что в документе, представленном в ходе переговоров по Brexit, подчеркивается, что страна имеет право «вернуть радиоактивные отходы … в страны их происхождения».

Данный вопрос был вынесен на обсуждение во вторник в ходе переговоров Британии и Евросоюза.

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«Это может быть всего лишь напоминанием о том, что, если соглашение не будет достигнуто, судно с плутонием может в итоге очутиться в порту Антверпена», – отметил один из экспертов в ядерной области, консультирующий британское правительство.

При этом подчеркивается, что Великобритания надеется убедить Брюссель выработать совместный подход к решению ядерного вопроса.

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