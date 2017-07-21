Жена премьера притворилась незнающей английский из-за Трампа

Журналисты заподозрили супругу японского премьера Синдзо Абэ в притворстве – якобы Акиэ Абэ прикинулась, будто не знает английский, лишь бы не общаться с американским президентом Дональдом Трампом.

В интервью для The New York Times глава Белого дома поделился своим опытом знакомства с четой Абэ, которое состоялось во время ужина на саммите стран «Большой двадцатки». Мероприятие проходило в начале этого месяца в Германии.

«Итак, я сидел рядом с супругой премьер-министра Абэ, которого я считаю потрясающим человеком, а ее – потрясающей женщиной. Но она не говорит по-английски», - сказал он корреспондентке Мэгги Хаберман, отметив, что жена премьера даже не знала, как сказать «здравствуйте».

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«Это, должно быть, было неловко», - допустила его собеседница.

«Что ж, это сложно, потому что, знаете, вы сидите там…» – продолжил президент.

«… часами», - завершила Хаберман.

«Ну, обед длился где-то час и 45 минут», - сказал Трамп.

В то же время колумнист The Guardian Джессика Валенти напомнила о том, что Акиэ Абэ владеет английским практически в совершенстве.

«Похоже, что первая леди Японии почти 2 часа притворялась не говорящей по-английски, чтобы избежать беседы с Трампом», - пишет журналистка, прикрепив видео выступления Акиэ Абэ на одном из экологических симпозиумов несколько лет назад.

«Отлично сыграно, Акиэ Абэ, отлично сыграно», - пишет Independent.

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