Генерал США: Армия РФ может остаться в Беларуси

Союзники США в Восточной Европе и Украина опасаются, что запланированные на сентябрь российские военные учения Запад-2017 в Беларуси могут оказаться «троянским конем», с помощью которого Россия оставит там завезенную военную технику.

Об этом заявил командующий американскими силами в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает Reuters.

«Люди обеспокоены, что это «троянский конь«. Они (Россия – ред.) говорят: «Мы просто проводим учения», а потом вдруг перебросят всех этих людей и силы куда-то», – сказал Ходжес.

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Он заверил, что союзники США будут пристально следить за российской военной техникой в Беларуси. Он отметил, что пока нет оснований, что Россия планирует сделать нечто подобное. Ходжес добавил, что большая открытость Москвы в вопросе военных учений могла бы успокоить страны Восточной Европы.

В НАТО напоминают, что Россия уже использовала подобную тактику для аннексии Крыма, на Донбассе и в Сирии.

Некоторые союзники США считают, что российские учения могут насчитывать более 100 тысяч военнослужащих и могут включать в себя подготовку в отношении ядерного оружия.

Россия в свою очередь заявила, что пригласит международных наблюдателей, если в учениях примут участие более 13 тысяч человек.

Ходжес сказал, что единственной дополнительной мерой на время проведения этих военных учений будет отправка 120 десантников в Эстонию, Латвию и Литву.

«Мы хотим избежать всего того, что могло бы выглядеть как провокация с нашей стороны», – добавил генерал.