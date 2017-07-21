Возле курортов Турции и Греции произошло мощное землетрясение: есть погибшие

 

Фото: AP/SCANPIX

 

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу у западного побережья Турции. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, землетрясение произошло в 01:31 по местному времени (совпадает с латвийским). Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум (провинция Мугла), а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

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По информации агентства Reuters, в результате происшествия на острове Кос погибли как минимум два человека. Также сообщается, что на Косе нарушено паромное сообщение и повреждены многие здания.

О гибели двух жителей острова Кос сообщил и Гиоргос Кирицис, мэр одноименного города. Ранения получили более 100 человек при обрушении старого здания, передает Associated Press.

В соседней Турции около 70 жителей города Бодрум обратились в больницы, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала NTV.

Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения,

часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. При этом серьезных травм ни у кого нет.

В то же время в турецкой провинции землетрясение не привело к столь серьезным последствиям, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Однако как сообщил телеканал NTV, уже около 70 человек обратились в больницы Бодрума.

Мэр города Мугла заявил, что землетрясение привело к сбоям в электроснабжении в отдельных частях одноименной провинции. Мэр Бодрума в свою очередь сообщил, что в результате удара стихии на некоторых старых зданиях появились трещины.

Также сообщается, что землетрясение вызвало небольшое цунами. По информации британской газеты The Daily Mail, оно привело к подтоплению некоторых отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.


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