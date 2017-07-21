Жуть: Масштабное нашествие саранчи на юг России в видео из соцсетей

 

Фото: скриншот видео

Жители юга России и Казахстана публикуют фотографии и видеозаписи нашествия саранчи, которое сейчас охватило эти регионы. Многомиллионные стаи насекомых пролетают над полями, уничтожая растительность, и лучше не попадаться им на пути. Для человека саранча безопасна, но облака из насекомых слишком сильно напоминают начало апокалипсиса.

Насекомые встали на крыло и теперь уничтожают посевы: в поисках пищи саранча способна преодолевать сотни километров, пожирая всю растительность на своём пути. Как сообщает «Российская газета», только в Дагестане саранчой поражено более 112 тысяч гектаров полей.

Помимо того, что нашествие саранчи приносит серьёзные убытки сельскому хозяйству, это ещё и очень жутко выглядит. Пользователи соцсетей, которые живут в поражённых саранчой регионах, делятся видеозаписями нашествия и своими впечатлениями. Им остаётся только посочувствовать.

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Одной из самых популярных стала запись, заснятая на видеорегистратор в Тарумовском районе Дагестана. На ней видно, как автомобиль приближается к тёмному облаку из насекомых, которые летят так плотно, что вокруг пропадает видимость.

Местные власти пытаются бороться с нашествием. Как сообщает «Российская газета», в настоящий момент проведена химобработка 89 тысяч гектаров земельных угодий.

#саранча #нашествиесаранчи 😱

Публикация от dollyklik (@kanisheva111)

Полчища насекомых — довольно неприятная штука. Не так давно Москва переживала нашествие богомолов, которые обычно здесь не живут и пришли «за едой». Впрочем, для полноценного апокалипсиса насекомые даже не потребуются: достаточно посадить в одну клетку трёх разнополых мышек и через пару лет мало не покажется даже соседям.

😱😱😱😱😵😵 Калмыкия

Публикация от tut.dalnoboi😈 Цель 42к🌴 (@tut.dalnoboi)


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