Пожар в Калифорнии: сгорели 50 жилых домов, 5000 человек эвакуированы

Сильные лесные пожары на востоке американского штата Калифорния уничтожили в ночь на пятницу не менее 50 жилых домов.

Как передает USA Today, всего в огне исчезли около 100 строений, более пяти тысяч человек были эвакуированы из домов, расположенных рядом с Йосемитским национальным парком, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Площадь пожара составила около 110 квадратных миль (почти 30 тысяч гектаров леса), сообщили представители пожарной охраны.

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Власти уже объявили, что нынешний пожар в округе Марипоса стал самым разрушительным с начала года. Он начался во второй половине дня 16 июля и в течение четырех дней распространился на площади в 285 кв. км.

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18 июля губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил о введении режима ЧС в округе. В среду все жители административного центра округа - города Марипоса - были эвакуированы.

В городе на дынный момент остаются только пожарные и спасатели.

19 июля власти Калифорнии направили в зону бедствия вертолеты, пожарные самолеты и другое оборудование. В ликвидации огня задействовано более 3100 пожарных, которые пытаются сохранить один из самых популярных национальных парков - его ежедневно посещают около 20 тысяч человек. Но ситуацию осложняют сильные ветра и крайне низкая влажность. К тому же из-за рельефа и неудобных транспортных условий тушить огонь очень сложно. Пока удалось взять под контроль не более 10% площади возгорания.

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Под угрозой уничтожения находятся еще 1,5 тыс. зданий, передает Reuters. Среди уже сгоревших есть и те, постройка которых датирована еще временами «Золотой лихорадки». В частности, уничтожено деревянное здание суда 1854 года, самого старого действующего суда к западу от Скалистых гор.

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