Водитель Mercedesа решил сократить путь к пляжу и лишился внедорожника

В курортном российском городе Анапе Краснодарского края полиция задержала водителя внедорожника марки Mercedes, который съехал по пешеходной лестнице в районе городского рынка «Северный» и при этом кричал на прохожих из окна автомобиля.
Видеозапись, запечатлевшая это событие, появилась в Сети накануне. Инцидент произошел напротив здания городской администрации, отмечает сайт «Блокнот-Анапа». Mercedes двигался в направлении побережья Черного моря.
Предположительно,
беспардонный лихач таким образом решил срезать дорогу к пляжу.
Видео
Грубым нарушителем спокойствия и Правил дорожного движения оказался 41-летний мужчина, который в момент происшествия, предположительно, находился в состоянии опьянения.
Задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили три протокола об административном правонарушении.
Дорогостоящую иномарку поместили на штрафную стоянку.