Водитель Mercedesа решил сократить путь к пляжу и лишился внедорожника

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В курортном российском городе Анапе Краснодарского края полиция задержала водителя внедорожника марки Mercedes, который съехал по пешеходной лестнице в районе городского рынка «Северный» и при этом кричал на прохожих из окна автомобиля.