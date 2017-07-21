Водитель Mercedesа решил сократить путь к пляжу и лишился внедорожника

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В курортном российском городе Анапе Краснодарского края полиция задержала водителя внедорожника марки Mercedes, который съехал по пешеходной лестнице в районе городского рынка «Северный» и при этом кричал на прохожих из окна автомобиля.

Видеозапись, запечатлевшая это событие, появилась в Сети накануне. Инцидент произошел напротив здания городской администрации, отмечает сайт «Блокнот-Анапа». Mercedes двигался в направлении побережья Черного моря.

Предположительно,

беспардонный лихач таким образом решил срезать дорогу к пляжу.

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Видео

Грубым нарушителем спокойствия и Правил дорожного движения оказался 41-летний мужчина, который в момент происшествия, предположительно, находился в состоянии опьянения.

Задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили три протокола об административном правонарушении.

Дорогостоящую иномарку поместили на штрафную стоянку.


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