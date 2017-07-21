В Израиле молитва переросла в драку с полицией

Почти 400 человек пострадали в Иерусалиме при разгоне акции протеста у ворот Баб-эль-Асбат. Против митингующих палестинцев полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По некоторым данным, были и трое погибших, но пока официально эту информацию власти не подтверждают.

В организации стычек правоохранители обвиняют мусульманских улемов, которые якобы подстрекали население к антиизраильским выступлениям. В частности, сообщается, что муфтий Иерусалима призвал верующих не проходить сквозь рамки металлодетекторов, установленных у ворот на подступах к мечети, потому что это «нарушает статус иерусалимских святынь».

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В больницу доставлен также председателя Высшего исламского совета Иерусалима Акрама Сабри.

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