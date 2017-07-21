«Черных риелторов», убивших шесть человек, приговорили к смерти

21 июля в Белоруссии Могилевский областной суд огласил приговор по уголовному делу «черных риелторов». Обвиняемых признали виновными в шести убийствах, а также в подготовке еще трех аналогичных преступлений

Подсудимым Игорю Петровичу Гершанкову и его сообщнику Семену Давидовичу Бережному суд назначил наказание в виде смертной казни через расстрел с конфискацией всего имущества, сообщает официальный сайт Верховного суда Республики Беларусь.

Третий фигурант дела Борис Викторович Колесников получил 22 года и 1 месяц колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он также заплатит штраф в размере 405 белорусских рублей (более 170 евро). А

супруга одного из главных фигурантов Татьяна Анатольевна Гершанкова приговорена к 24 годам общего режима

с конфискацией имущества.

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Как следует из материалов дела, осужденные совершали преступления в период с 2009-го по 2015 год. Их жертвами становились одинокие алкоголики, имеющие долги по коммунальным платежам. Пользуясь тяжелым материальным положением потерпевших, Гершанков и Бережной уговаривали их продать жилье, чтобы «решить все проблемы».

Злоумышленники «нарочито демонстрировали доброжелательность, погашали задолженность по оплате коммунальных платежей, оплачивали расходы по приватизации жилья, давали деньги на продукты питания и спиртное, обещали помочь с приобретением нового жилья и трудоустроиться - то есть входили в доверие к жертве», отмечают в суде.

Затем «черные риелторы» гасили задолженности потерпевших, после чего начинали настаивать на срочной продаже их жилья.

Стремясь вернуть долг своим «благодетелям», владельцы квартир соглашались уже на любую сделку.

Перед продажей недвижимости собственнику также показывали квартиру, в которой он якобы смог бы жить после сделки. В действительности эта квартира арендовалась злоумышленниками на одни сутки. Таким образом, после продажи жилья потерпевший становился бездомным, которого обрекали на смерть.

«Особо циничным выглядит то, что непосредственно перед заключением сделки обвиняемые определяли место будущего захоронения жертвы на одном из сельских кладбищ Могилевского района и области, подыскивали копателей могил, приобретали похоронную атрибутику», - говорится в пресс-релизе суда.

Злоумышленники вводили потерпевших в состояние глубоко сна, подмешивая в спиртные напитки клофелин. Затем жертв душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем и отвозили для захоронения в заранее выкопанных могилах. Некоторых потерпевших, предположительно, закапывали заживо, писало информагентство Naviny.by.

Например, Бережной на одном из допросов затруднился ответить следователю, закопал ли он мертвым потерпевшего Ларионова. «Этого я не знаю. По-моему, живым. Он еще спал», - произнес обвиняемый.

В целях конспирации преступники представлялись вымышленными именами, использовали парики, очки,

сим-карты, оформленные на потерпевших или подставных лиц, передвигались на автомобилях с частично закрытыми номерами или вовсе без номеров. После убийств злоумышленники уничтожали личные документы жертв - паспорта, военные билеты и прочее.

В марте 2015 года подозреваемые были задержаны милиционерами.