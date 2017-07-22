Reuters: адвокат, встречавшаяся с Трампом-младшим, долгое время работала c ФСБ

Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом - младшим во время предвыборной кампании летом 2016 года, долгое время работала c ФСБ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ в судебной тяжбе за здание в элитном районе Москвы между 2005-м и 2013 годом, пишет агентство. Факт, что она представляла ФСБ в судебном разбирательстве, может вызвать вопросы у американских политиков, отмечает Reuters.

Судебная тяжба, в которой участвовала Весельницкая, по данным агентства, шла как минимум с 2003 года. Reuters не смогло установить, работала ли Весельницкая с ФСБ, помимо этого судебного разбирательства, и кто сейчас занимает здание, которое было в центре тяжбы.

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Весельницкая получила широкую известность в июле благодаря публикациям о ее встрече с сыном президента США Дональдом Трампом - младшим, зятем Трампа Джаредом Кушнером и политтехнологом Полом Манафортом, которая состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower.

Как сообщалось, Трамп-младший пытался получить у Весельницкой компромат на Хиллари Клинтон об источниках финансирования национального комитета Демпартии, однако Весельницкая сообщила, что у нее никогда не было дискредитирующих Клинтон сведений, и отвергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США.

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