Глава Пентагона отказался верить в смерть лидера «Исламского государства»

Абу Бакра аль-Багдади
 

Абу Бакра аль-Багдади. Фото: AP/Scanpix

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, жив, сообщает Reuters.

«Я думаю, что он жив, и буду думать иначе, когда буду знать, что мы убили его. Но пока мы разыскиваем его... я предполагаю, что он жив», - сказал Мэттис.

Ранее, 17 июля, смерть аль-Багдади опроверг глава разведывательного управления и группы по борьбе с терроризмом в региональном правительстве Иракского Курдистана Лахур Талабан.

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«Аль-Багдади определенно жив, он не умер. Мы располагаем информацией о том, что он жив. Мы уверены в этом на 99%»,

- сказал Талабан. По его словам, лидер ИГ хорошо умеет скрываться от спецслужб разных стран.

До этого разведка Ирака опровергла информацию о смерти террориста. Как сообщал канал Al Arabiya, в иракской разведке заявили, что аль-Багдади жив и продолжает скрываться в Сирии.

Сообщения о возможной смерти аль-Багдадин пришли из России. В Минобороны РФ 16 июня сообщили, что террорист мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил России 28 мая в южном предместье Ракки.


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