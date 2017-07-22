Видео: Женщина оголилась во время встречи Порошенко и Лукашенко

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Активистке движения Femen Анжелине Диаш, которая в пятницу, 21 июля, обнажилась перед президентами Украины и Белоруссии, Петром Порошенко и Александром Лукашенко, грозит от двух до пяти лет лишения свободы за хулиганство. Об этом в Facebook рассказал ее адвокат Ярослав Яценко.

Адвокат написал, что Диаш инкриминируют часть 3 статьи 296 УК Украины («Хулиганство с оказанием сопротивления»). Ночь активистка провела в изоляторе временного содержания. В субботу Печерский суд Киева изберет ей меру пресечения.

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В пятницу днем на церемонии подписания двусторонних документов в Киеве, в которой участвовали президенты Украины и Белоруссии — Петр Порошенко и Александр Лукашенко — появилась полуголая чернокожая женщина. Она начала выкрикивать лозунг «Жыве Беларусь!», он же был написан у нее на теле. После того как ее вывели из зала, Лукашенко что-то сказал украинскому коллеге и улыбнулся.

Femen — официально незарегистрированное движение женщин (в основном приезжих с Украины), известное эпатажными акциями. Как правило, для привлечения внимания на различных общественных мероприятиях активистки используют свое обнаженное тело. Действует с 2008 года. Первые акции проводились преимущественно в Киеве, с 2012-го группа перенесла активность в европейские страны. Основателями движения стали Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.


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