Путин рассказал о своем псевдониме времен разведшколы

 

Фото: SPUTNIK / REUTERS

Президент России Владимир Путин во время учебы в разведшколе пользовался псевдонимом Платов. Об этом глава государства рассказал в пятницу, 21 июля, в ходе разговора с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

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«Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов. У всех были псевдонимы», — поведал Путин, рассказывая о «технологических приемах», которыми пользовался во время службы в разведке.

Президент отметил, что сейчас ему пользоваться псевдонимом было бы просто нелепо. «Никакого ника я бы, конечно, себе брать не стал. Чего прятаться за каким-то псевдонимом?» — сказал глава государства, отвечая на вопрос, под каким именем он бы пользовался социальными сетями.

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«Мне кажется, наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит, зачем прятаться за псевдонимом?» — добавил Путин.

В июне на встрече с классными руководителями выпускных классов президент рассказал о том, как он устраивался на работу в КГБ. «Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо», — поведал тогда Путин.

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