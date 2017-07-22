ОБСЕ: Число мирных жертв на Донбассе возросло

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

С начала года 59 человек были убиты и более 260 ранены, что на 50% больше аналогичного периода 2016 года.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг информировал во время пресс-конференции в Донецке, что численность жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Укринформ.

«За период этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. В сравнении с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение», − заявил Хуг.

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Он уточнил, что 59 человек были убиты и более 260 ранены.

При этом только в районе Донецка за последние две недели были подтверждены 10 случаев жертв среди гражданского населения, один из которых произошел сегодня в Ясиноватой.

Ранее ООН подсчитали, что с начала конфликта на Донбассе (с 14 апреля 2014 по 14 мая 2017 года) погибли более двух тысяч мирных жителей.


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