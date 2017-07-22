Новый секретарь Белого дома - Сара Сандерс

 

Фото: AP/Scanpix

Назначенный на пост директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи сообщил, что новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс, передает ВВС.

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, об уходе которого стало известно 21 июля. Отмечается, что Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.

Выступая перед журналистами, Сандерс зачитала заявление Дональда Трампа, в котором президент США поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему успеха.

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Twitter

Cпайсер написал в Twitter, что для него было честью работать пресс-секретарем Белого дома.

«Это было честью и привилегией − служить президенту США и этой замечательной стране. Я продолжу свою работу в течение августа», − отметил он.

Ранее журналисты The Independent сообщили об 11 ошибках, допущенных Спайсером за три месяца президентства Дональда Трампа.

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