Новый секретарь Белого дома - Сара Сандерс

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, об уходе которого стало известно 21 июля. Отмечается, что Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.

Выступая перед журналистами, Сандерс зачитала заявление Дональда Трампа, в котором президент США поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему успеха.

.@SHSanders45: @POTUS: "I'm grateful for Sean's work on behalf of my administration and the American people." https://t.co/qVDSRpsAlu pic.twitter.com/YPCrYlJhXW— Fox News (@FoxNews) 21 July 2017