16 афганских военных погибли при авиаударе США

Жертвами ошибочного авиаудара ВВС США в Афганистане стали 16 сотрудников афганской полиции. Двое человек получили ранения.

В результате авиаудара американских ВВС в районе афганской провинции Гильменд на юге страны погибли 16 сотрудников национальной полиции Афганистана, в том числе два офицера. Также два человека ранены. Об этом в субботу, 22 июля, агентству AFP сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел вечером 21 июля, во время военной операции афганских спецслужб против радикальной исламистской группировки «Талибан», в районе, большая часть которого находится под контролем боевиков. По данным агентства AP, сотрудники спецслужб в тот день могли быть без служебной формы, поэтому издали их можно было принять за талибов.

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В НАТО проведут расследование обстоятельств инцидента

По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел Афганистана, делегация МВД направилась на место происшествия для расследования обстоятельств трагедии. В штаб-квартире миссии НАТО в Афганистане подтвердили гибель сотрудников полиции и заявили, что будет проведено расследование случившегося. «Мы хотим выразить соболезнования семьям погибших в результате этого трагического инцидента», - говорится в заявлении НАТО.