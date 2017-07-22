Порошенко дал гражданство Украины десяткам россиян

Около ста россиян и сирийцев с начала 2017 года получили украинские паспорта. Всего украинское гражданство было выдано более 400 лиц.

Президент Украины Петр Порошенко с начала 2017 года предоставил украинское гражданство 55 россиянам и 54 сирийцам. Об этом в субботу, 22 июля, сообщают в агентстве «Українські Новини», со ссылкой на данные администрации президента и миграционной службы страны.

Всего с 1 января по 30 июня 2017 года глава государства принял в гражданство Украины более 400 человек, включая лиц без гражданства. Среди них, кроме россиян и сирийцев, граждане Армении, Афганистана, Молдавии, Грузии, Иордании, США и других стран. При этом за первые шесть месяцев 2017 года Петр Порошенко прекратил украинское гражданство 1567 человек.По данным «Українські Новини», в 2016 году в гражданство Украины были приняты 809 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе 131 россиянин.

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В марте 2017 года Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, по которому предлагалось лишать украинских паспортов тех, у кого двойное гражданство. Сам он заверяет, что ни у него самого, ни у членов его семьи нет иностранного гражданства, и получать его они не намерены.