Американский генерал считает, что Россия может заставить США уйти из Сирии

Глава командования спецоперациями США Рэймонд Томас предположил, что американские военные не смогут остаться в Сирии, если Москва будет настаивать на их выводе.

Начальник командования спецоперациями США Рэймонд Томас предположил, что в скором времени американские военные будут вынуждены покинуть Сирию. «Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии?» Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, возможно, мы и захотим остаться, но не будем иметь возможности сделать это», - отметил Томас на форуме по безопасности в Аспене вечером пятницы, 21 июля.

Заявление американского генерала последовало в ответ на вопрос о том, останутся ли американские военные советники и базы в Сирии на постоянной основе после того, как будет ликвидирована террористическая группировка «Исламское государство».

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Томас добавил, что цель военной операции в Сирии международной коалиции во главе с США - борьба с терроризмом. В то же время правительство действующего президента Сирии Башара Асада не предоставляло Вашингтону мандат на ведение боевых действий на своей территории.