Конгресс опубликовал текст нового законопроекта об антироссийских санкциях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На сайте Конгресса США в субботу, 22 июля, опубликовали текст нового законопроекта о дополнительных санкциях против России. Голосование по документу запланировано на 25 июля.

Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Как сообщает РИА Новости, законопроект, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении Москвы. Однако позднее выяснилось, что документ был подготовлен в нарушение установленных процедур. Проблема заключалась в том, что законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты палатой представителей, а не сенатом.

Реклама

В результате 12 июля члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США представили новый вариант законопроекта, включающий в себя новые односторонние санкции против России и Ирана. Законопроект оказался идентичен тому, который месяц назад поддержал сенат.

Между тем ряд крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов, в числе которых BP, Exxon, MasterCard, Visa, Citigroup, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar, подвергли критике проект новых ограничений. Недовольство выразили и европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Jelgava, 34700 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву» Showbiz

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву»

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз Wo&Men

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре Hi-Tech

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль Wo&Men

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху Hi-Tech

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 