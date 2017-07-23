Пентагон: Россия является «огромной угрозой» для США

Россия имеет большой военный потенциал и является «огромной угрозой» для США. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает РИА Новости.

«Наша задача не допустить конфронтации с Россией как ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой», – сказал генерал.

По его словам, угрозы со стороны России можно сравнить с угрозами со стороны таких стран, как Иран, Китай и КНДР.

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«Но именно Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере», – заявил Данфорд.

Американский генерал отметил, что для предотвращения угроз со стороны РФ необходимо развивать партнерство с НАТО, поскольку Россия на постоянной основе наращивает свой военный и киберпотенциал.

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