Евросоюз обеспокоился из-за новых санкций США против России

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с законопроектом о дополнительных санкциях против России и Ирана, опубликованным Конгрессом США накануне. В ЕС считают, что чрезмерная самостоятельность Вашингтона в этом вопросе может привести к «широким непредвиденным последствиям», передает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Евросоюза.

«Как мы уже говорили ранее, крайне важно, чтобы решения о возможных новых санкциях принимались совместно. Это необходимо для сохранения единства среди наших международных партнеров по вопросу ограничительных мер, обеспечивающих реализацию так называемых Минских договоренностей», - подчеркнули в ЕС.

Европейские политики обеспокоены тем, что меры, обсуждаемые американскими властями, могут привести к последствиям, которые негативно скажутся не только на Трансатлантическом партнерстве, но и на экономике Евросоюза, а также его энергетических интересов.

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«Санкции являются максимально эффективными в тот момент, когда они скоординированы.

В настоящий момент наши санкционные режимы скоординированы, благодаря чему их эффективность высока, а мы имеем возможность прогнозировать последствия от этих мер и коллективно принимать сбалансированные решения. В связи с этим мы призываем Конгресс и власти США привлечь к процессу европейских партнеров», - добавили в ЕС.

Согласно опубликованному агентством заявлению, наибольшую обеспокоенность в Евросоюзе вызывают санкции в отношении трубопровода «Северный поток-2», строительство которого ведет «Газпром». Дело в том, что США могут ввести санкции в отношении немецких фирм, которые занимаются строительством нового балтийского трубопровода для российского газа.

Конфликт Германии и США в этом вопросе может «осложнить усилия Брюсселя по достижению консенсуса среди стран ЕС относительно переговоров с Россией по этому проекту», считают европейские политики.

Отметим, что ранее некоторые американские компании также выступили против законопроекта об антироссийских санкциях.

Так, представители нефтяного бизнеса в США предупредили, что новые санкции в отношении России могут иметь «непреднамеренные последствия», в том числе негативно сказаться на числе рабочих мест в Соединенных Штатах и нефтегазовых проектах по всему миру.

В список тех, кто недоволен новым законопроектом о санкциях, входят аэрокосмическая корпорация Boeing, финансовый конгломерат Citigroup, операторы платежных систем MasterCard и Visa, нефтегазовая корпорация ExxonMobil, энергетическая компания General Electric, автопроизводитель Ford, химическая корпорация Dow Chemical, Procter & Gamble, а также International Paper, Caterpillar и другие компании.

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