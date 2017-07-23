Тысячи москвичей вышли на марш против цензуры в интернете

 

Полицейские в Москве. Фото: AP/Scanpix

Днем в воскресенье, 23 июля, в центре Москвы начался согласованный с властями марш «За свободный интернет». Организаторами акции выступают партии ПАРНАС, «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация «РосКомСвобода».

Отметим, что заявленное организаторами число участников акции составляет 10 тысяч человек. Судя по первым кадрам с места событий, в марше действительно принимают участие несколько тысяч горожан. Участники шествия держат флаги оппозиционных партий и баннеры против цензуры в интернете, а также скандируют лозунги «Россия без Путина» и «Роскомнадзор на свалку».

МВД, традиционно, приводит более скромные данные о количестве участников.

В пресс-службе столичного управления полиции заявили, что мероприятие посетили менее тысячи человек - около 800. «Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», - подчеркнули правоохранители.

Корреспондент телеканала «Дождь» сообщает, что в ходе акции были задержаны по меньшей мере два человека. Первый из них держал в руках плакат с надписью «Putin lies» («Путин врет»), второй раздавал агитационные листовки с именем оппозиционера Алексея Навального. ВTwitter «Протестной Москвы», между тем, рассказывают, что при входе на митинг изымали все баннеры в поддержку задержанного математика Дмитрия Богатова.

Реклама

Мэрия дважды отклоняла заявки на этот марш. Первый раз акция планировалось провести 9 июля. Тогда власти отказали в связи с усиленными мерами безопасности, введенными президентом России Владимиром Путиным на время Кубка конфедераций, а также из-за того, что на Бульварном кольце идет ремонт по программе «Моя улица». Вторую заявку, поданную на 16 июля, когда усиленные меры перестали действовать, власти отклонили по причине все того же ремонта.

С третьей попытки столичное правительство все-таки согласовало шествие. Согласно заявке, оно пройдет с 14:00 до 16:00 от Страстного бульвара, 12 по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова.

Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов ранее отмечал, что «через пару лет доступ в интернет вырастет стоимостью в два-три-четыре раза. Власти хотят знать все о нас: что мы с вами обсуждаем, как мы с вами общаемся друг с другом - нельзя этого допустить». Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в свою очередь, прокомментировал согласование шествия так: «Если оно согласовано, то люди имеют право собираться под любыми лозунгами, которые им нравятся».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса Showbiz

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху Hi-Tech

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре Hi-Tech

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре

Милейшее видео: Как живет в Риге редкий броненосец Кассандра Wo&Men

Милейшее видео: Как живет в Риге редкий броненосец Кассандра

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз Hi-Tech

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
LAWYER
LAWYER
http://alkoutlet.lv

Темы

 