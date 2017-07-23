Тысячи москвичей вышли на марш против цензуры в интернете

Днем в воскресенье, 23 июля, в центре Москвы начался согласованный с властями марш «За свободный интернет». Организаторами акции выступают партии ПАРНАС, «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация «РосКомСвобода».

Отметим, что заявленное организаторами число участников акции составляет 10 тысяч человек. Судя по первым кадрам с места событий, в марше действительно принимают участие несколько тысяч горожан. Участники шествия держат флаги оппозиционных партий и баннеры против цензуры в интернете, а также скандируют лозунги «Россия без Путина» и «Роскомнадзор на свалку».





МВД, традиционно, приводит более скромные данные о количестве участников.

В пресс-службе столичного управления полиции заявили, что мероприятие посетили менее тысячи человек - около 800. «Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», - подчеркнули правоохранители.

Корреспондент телеканала «Дождь» сообщает, что в ходе акции были задержаны по меньшей мере два человека. Первый из них держал в руках плакат с надписью «Putin lies» («Путин врет»), второй раздавал агитационные листовки с именем оппозиционера Алексея Навального. ВTwitter «Протестной Москвы», между тем, рассказывают, что при входе на митинг изымали все баннеры в поддержку задержанного математика Дмитрия Богатова.

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Митинг превращается в антипутинский: Долой власть чекистов и полицейское государство, свободу политзаключенным-примеры сегодняшних лозунгов pic.twitter.com/3L1n2IY9QG— The Insider (@the_ins_ru) 23 июля 2017 г.

Мэрия дважды отклоняла заявки на этот марш. Первый раз акция планировалось провести 9 июля. Тогда власти отказали в связи с усиленными мерами безопасности, введенными президентом России Владимиром Путиным на время Кубка конфедераций, а также из-за того, что на Бульварном кольце идет ремонт по программе «Моя улица». Вторую заявку, поданную на 16 июля, когда усиленные меры перестали действовать, власти отклонили по причине все того же ремонта.



С третьей попытки столичное правительство все-таки согласовало шествие. Согласно заявке, оно пройдет с 14:00 до 16:00 от Страстного бульвара, 12 по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова.



Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов ранее отмечал, что «через пару лет доступ в интернет вырастет стоимостью в два-три-четыре раза. Власти хотят знать все о нас: что мы с вами обсуждаем, как мы с вами общаемся друг с другом - нельзя этого допустить». Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в свою очередь, прокомментировал согласование шествия так: «Если оно согласовано, то люди имеют право собираться под любыми лозунгами, которые им нравятся».