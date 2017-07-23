СМИ: Спикер Белого дома, увольняясь, забрал холодильник

Шон Спайсер
 

Шон Спайсер. Фото: AP/Scanpix

Бывший глава пресс-службы администрации президента США Шон Спайсер при увольнении взял с собой мини-холодильник подчиненных. Об этом пишет газет Wall Street Journal.

Отмечается, что Спайсер сначала попросил сотрудников подарить ему холодильник, однако, получив отказ, решил взять с собой холодильник, покидая Белый дом.

По словам свидетеля, одного из работников администрации, Спайсер дождался заката и вынес холодильник самостоятельно.

Реклама

Причины такого поступка остаются неизвестными, сам Спайсер комментариев по этому поводу не давал.

Ранее пользователи социальных сетей обвинили администрацию президента США в гомофобии из-за подписи к групповой фотографии супругов участников саммита НАТО в Брюсселе, размещенной на страницах Белого дома в Facebook и Twitter.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии Showbiz

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз Hi-Tech

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира Wo&Men

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху Hi-Tech

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву» Showbiz

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
LAWYER
LAWYER
http://alkoutlet.lv

Темы

 