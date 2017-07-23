СМИ: Спикер Белого дома, увольняясь, забрал холодильник

Бывший глава пресс-службы администрации президента США Шон Спайсер при увольнении взял с собой мини-холодильник подчиненных. Об этом пишет газет Wall Street Journal.

Отмечается, что Спайсер сначала попросил сотрудников подарить ему холодильник, однако, получив отказ, решил взять с собой холодильник, покидая Белый дом.

По словам свидетеля, одного из работников администрации, Спайсер дождался заката и вынес холодильник самостоятельно.

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Причины такого поступка остаются неизвестными, сам Спайсер комментариев по этому поводу не давал.

Ранее пользователи социальных сетей обвинили администрацию президента США в гомофобии из-за подписи к групповой фотографии супругов участников саммита НАТО в Брюсселе, размещенной на страницах Белого дома в Facebook и Twitter.