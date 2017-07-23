Глава коммуникаций Белого дома удалил старые твиты с критикой Трампа

Энтони Скарамуччи
 

Энтони Скарамуччи. Фото: JIM WATSON / AFP

Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи удалил старые твиты с критикой Трампа и похвалами в адрес соперницы нынешнего президента по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Он заявил, что его взгляды изменились и ничто не должно отвлекать от работы на новой должности.

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Скарамуччи сообщил о удалении старых сообщений в своем Twitter: «Полная прозрачность. Я удаляю старые твиты. Прошлые взгляды изменились… Я работаю по повестке дня президента США, и это все, что имеет значение».

В частности, как отмечает DW, Скарамуччи удалил сообщения, в которых критиковал планы Трампа по строительству стены на границе с Мексикой. В 2012 году он высказывался в поддержку гей-браков и выступал против смертной казни. Во время пресс-брифинга 21 июля, когда было официально объявлено о его назначении, Скарамуччи также отметил, что Трамп напоминает ему о твитах с критикой.

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Скарамуччи также объявил о том, что у него «толстая кожа» и «политике «попался» пришел конец». Вероятно, это отсылка к скандалу с публикацией телеканала CNN о встрече Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Канал удалил публикацию, в которой высказывалась версия о том, что они могли обсуждать отмену санкций. А после пересмотрел редакционные стандарты и уволил троих ответственных за подготовку статьи сотрудников.

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