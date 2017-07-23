Ирландия создаст фонд с $15 млрд от Apple

Власти Ирландии создадут специальный фонд, который будет управлять полученными от корпорации Apple дополнительными налогами на сумму 13 миллиардов евро (15,2 миллиарда долларов), пишет Bloomberg.

В августе 2016 года Еврокомиссия постановила, что Apple должна доплатить налоги в Ирландии, так как налоговые преференции корпорации в этой стране были предоставлены неправомерно.

Деньги будут находиться в фонде, пока сама Apple и ирландское правительство будут оспаривать решение Еврокомиссии. Отмечается, что разбирательство может занять несколько лет.

Реклама

Также сообщается, что представители Apple также примут участие в организации фонда наряду с ирландским правительством. Ожидается, что фонд наймет одного или нескольких менеджеров по управлению инвестициями.

Напомним, что Ирландия выступает против взимания $14 млрд с Apple. Власти страны настаивают, что ничего незаконного в налоговых преференциях не было.

Глава Apple Тим Кук также заявил, что ни правительство Ирландии, ни сама компания не совершали ничего противозаконного, и назвал решение регулятора «политическим дерьмом».