В городе Сан-Антонио штата Техас в США в грузовике, стоящем на стоянке супермаркета Wallmart, полиция обнаружила восемь трупов. Все они - жертвы контрабанды людей.

В полицию сообщил один из сотрудников супермаркета. По его словам, к нему обратился кто-то из находившихся там людей и попросил воды. Когда служащий магазина подошел к грузовику, он увидел в кузове неподвижные тела.

В полиции сообщили, что в трейлере были обнаружены восемь трупов, включая два детских. Там же находились 28 мигрантов, которым требовалась медицинская помощь. Отмечается также, что в прицепе не работал кондиционер.