У берегов Исландии нашли 4 тонны золота нацистов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

У берегов Исландии на затопленном корабле британские подводники из компании Advanced Marine Services обнаружили 4 тонны золота нацистов, передает Daily Mail.

Сообщается, что подводники исследовали затопленный в 1939 году немецкий грузовой корабль SS Minden и обнаружили четыре тонны золота, которое нацисты могли взять из банков стран Южной Америки.

По предварительным оценкам, стоимость золота составляет до 100 млн долларов. Также сообщается, что этот корабль в 1939 году следовал из Бразилии в Германию.

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Приказ о затоплении отдавал лично Адольф Гитлер после того, как британский флот обнаружил судно и мог его перехватить.

В то же время, береговая охрана Исландии обвинила подводников в проведении поисков без разрешения властей. Британская сторона попросила разрешения сделать отверстие в корабле, чтобы удалить ящик с золотом.

Напомним, что в селе Бельск Полтавской области на территории историко-культурного заповедника Бельское городище археологи во время раскопок нашлискифское золото и уникальные уцелевшие амфоры, которые датируются шестым веком.


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