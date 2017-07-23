Вооруженный подросток напал на посольство Израиля в столице Иордании

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В воскресенье вечером неизвестный проник в посольство Израиля в Аммане и напал с ножом на одного из его сотрудников. По информации местной газеты «Аль-Гадд», атаку совершил 17-летний местный житель, после чего был застрелен охранниками.

Как отмечается, нападавший нанес удар ножом в грудь израильскому охраннику. В результате перестрелки злоумышленник был убит, а охранник получил тяжелое ранение, сейчас он находится в госпитале.

Иорданские силы безопасности блокировали здание посольства, куда прибыл министр внутренних дел королевства Галеб аз-Зауби, передает ТАСС.

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Reuters со ссылкой на собственные источники также подтверждает информацию о нападении. По словам собеседника агентства, на территории посольства Израиля в Аммане «произошел инцидент со стрельбой», в результате которого погиб один человек.

Первоначально СМИ сообщали, что посольство подверглось нападению террористов, прорвавшихся через кордон на территорию дипмиссии. Также отмечалось, что среди персонала на территории посольства есть раненые. Эта информация подтверждения пока не получила.

Отметим, что ранее на этой неделе Израиль установил металлодетекторы на подходах к мечети «Аль-Акса», чтобы не допустить на ее территорию вооруженных террористов. Подобные меры безопасности вызвали протесты мусульман: арабы посчитали, что эта мера унизительна.


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