Пассажир Wizz Air пытался открыть дверь в полете

 

Фото: AP/ScanPix

Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air остановили и обезвредели мужчину, который попытался открыть аварийный выход на борту самолета, направлявшегося в Лондон, передает русская служба ВВС.

Инцидент произошел на борту самолета компании Wizz Air, прилетевшего рейсом W61005 из международного аэропорта Катовице на юге Польши.

Пассажир Дэвид Салон, летевший этим же рейсом, рассказал, что примерно за полчаса до приземления мужчина из передней части самолета переместился в центральную часть фюзеляжа, заняв место рядом с женщиной, сидевшей у аварийного выхода.

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«Внезапно он бросился к двери и попытался открыть ее. Женщина была в ужасе.

К счастью, на следующем ряду сидели трое крепких парней из Польши − они вместе с другими пассажирами повалили его на пол и сели на него», − отметил Салон.

Экипаж самолета затем связал руки хулигана ремнем безопасности.


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