Ryanair снижает цены из-за резкого роста прибыли

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отчиталась о росте квартальной прибыли, предупредила о резком снижении тарифов, передает Reuters.

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Так, рост квартальной прибыли компании составил 55% на фоне подъема средних тарифов на 1% в годовом выражении в связи с более поздней, чем в прошлом году, Пасхой.

Ryanair уже предупредила конкурентов, что в ближайшие месяцы может снизить тарифы до 9% в годовом выражении.

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«Это конкурентный рынок. Тарифы могут снизиться на 7, 8, возможно, даже 9%», – сказал финансовый директор Ryanair Нил Сорахан.

Он добавил, что снижение тарифов в годовом выражении, скорее всего, составит в среднем 8% за шесть месяцев, завершающихся 31 марта 2018 года.

Прибыль после вычета налогов за три месяца, завершившихся в июне, составила 397 млн евро, в то время как аналитики в среднем ждали показатель в 366 млн евро.

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