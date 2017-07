Российское разведывательное судно мешало на Балтике кораблю США с военной техникой

Американский корабль Green Ridge. Фото: flickr.com/Prayitno / Thank you for (12 millions +) view Follow

Неустановленное российское разведывательное судно мешало в Балтийском море перевозившему военную технику кораблю США, сообщается в рапорте Atlantic Council. Инцидент произошел в конце мая. 24 мая американский корабль Green Ridge направлялся в Литву, чтобы доставить на учения Saber Strike военную технику и оборудование, сообщает Postimees.ee. С Green Ridge по радио связалось неустановленное российское судно, представитель которого утверждал, что американский корабль находится в российских водах. В рапорте отмечается, что это было не так. Реклама Кроме этого, россияне утверждали, что нашли контейнер, принадлежавший американцам, и обвинили их в перевозке оружия массового поражения. Странные переговоры шли около часа, после чего команда Green Ridge потребовала их прекратить. Еще по этой теме Латвия заметила российский корабль возле границы Вчера вблизи Латвии был констатирован российский десантный корабль