Российское разведывательное судно мешало на Балтике кораблю США с военной техникой

Американский корабль Green Ridge
 

Американский корабль Green Ridge. Фото: flickr.com/Prayitno / Thank you for (12 millions +) view Follow

Неустановленное российское разведывательное судно мешало в Балтийском море перевозившему военную технику кораблю США, сообщается в рапорте Atlantic Council.

Инцидент произошел в конце мая. 24 мая американский корабль Green Ridge направлялся в Литву, чтобы доставить на учения Saber Strike военную технику и оборудование, сообщает Postimees.ee.

С Green Ridge по радио связалось неустановленное российское судно, представитель которого утверждал, что американский корабль находится в российских водах. В рапорте отмечается, что это было не так.

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Кроме этого, россияне утверждали, что нашли контейнер, принадлежавший американцам, и обвинили их в перевозке оружия массового поражения. Странные переговоры шли около часа, после чего команда Green Ridge потребовала их прекратить.

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