Украина указала на три российские дивизии у границы. Киев опасается наступления

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил об усилении военного присутствия России на границе с Украиной. По данным украинских военных, речь идет о появлении на приграничной территории трех мотострелковых дивизий, предназначенных для быстрого наступления.

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Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook. По данным украинской стороны, Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями.

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В Генштабе отмечают, что формирования предназначены для быстрого наступления. «Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, поступающая на их комплектование, свидетельствуют о том, что

эти русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий»,

- приводятся в сообщении слова главнокомандующего ВСУ, генерала армии Украины Виктора Муженко.

По его данным, Россия разместила возле границы с Украиной третью (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-ю (Смоленск) и 150-ю (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. «Еще раз обращаюсь к символике - очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины», - передает слова Муженко телеканал «112 Украина».

В январе 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны продолжит укреплять военный контингент в Южном военном округе из-за ситуации на юго-востоке Украины и угроз со стороны международных террористических организаций. Глава ведомства пояснил, что «необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры».

Годом ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что в Вооруженных силах России появятся четыре новых дивизии. Отмечалось, что усиление группировок ВС РФ станет ответом на наращивание учений НАТО. Салюков сообщил, что три дивизии будут сформированы на западном направлении и одна - на центральном.

Напомним, что на минувшей неделе руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики внезапно объявило о создании государства Малороссия на месте Украины со столицей в Донецке. В Кремле назвали идею «личной инициативой» главы ДНР Александра Захарченко. Полпреда РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сказал,

что инициатива не будет иметь никаких правоустанавливающих последствий.

В МИД РФ сочли, что заявление Захарченко не соотносится с обязательствами в минском процессе. В ведомстве отметили, что не рассматривают инициативу главы ДНР как реальную политику. Вместе с тем помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий украинское направление, счел полезным «хайп» вокруг идеи Малороссии как ответа Донбасса на «евроутопию Киева».

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