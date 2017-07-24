Киевлянин получил тюремный срок за избиение кота

Мужчина, избивавший привязанного кота шлангом, получил шесть месяцев тюрьмы.

Голосеевский суд Киева вынес приговор жителю Киева Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года поймали в момент издевательства над котом. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает агентство УНИАН.

Подсудимый получил шесть месяцев тюремного заключения, однако в течение месяца – времени на обжалование приговора – останется на свободе.

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Дело Кияницы получило широкую огласку после распространения в интернете видеосъемки, где зафиксировано, как он привязал кота к дереву за шею и бил его шлангом.

Видео выложили в интернет защитники животных, они же оплатили лечение животного.

Дело рассматривалось больше года, причем несколько месяцев ждали заключения психиатров, был ли Кияница вменяемым. В результате его признали вменяемым.

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