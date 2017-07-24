В Парагвае расстреляли клуб: четыре жертвы

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В Парагвае в одном из ночных клубов неизвестные устроили стрельбу – погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Инцидент произошел в Педро-Хуан-Кабальеро недалеко от границы с Бразилией на северо-востоке страны, сообщает агентство Prensa Latina.