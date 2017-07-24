В Парагвае расстреляли клуб: четыре жертвы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Парагвае в одном из ночных клубов неизвестные устроили стрельбу – погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Инцидент произошел в Педро-Хуан-Кабальеро недалеко от границы с Бразилией на северо-востоке страны, сообщает агентство Prensa Latina.

Согласно сообщению, двое неизвестных ворвались в клуб и открыли огонь. Все жертвы были гражданами Бразилии.

По данным Prensa Latina, нападение могли совершить члены крупнейшей бразильской преступной группировки First Capital Command.

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Ранее в результате взрыва в ночном клубе колумбийского города Сан-Педро пострадали не менее 36 человек.


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