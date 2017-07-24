Половина прибывших беженцев сбежала из Эстонии

 

Фото: MARKO DJURICA / REUTERS

Срок пребывания вне Эстонии превысили десять принятых по квоте семей беженцев, вне Эстонии находится половина прибывших по квоте беженцев.

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По состоянию на конец июля срок пребывания за пределами Эстонии превысили десять семей принятых по квоте беженцев, всего 49 человек, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел. Кроме того, за пределами Эстонии находятся еще семь семей принятых по квоте беженцев, всего 30 человек. Эти семьи пока не превысили срок в 90 дней.

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека.

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Эстонию также официально покинула семья беженцев из Ирака, добровольно вернувшаяся на родину в рамках программы Varre Международной организации по миграции (IOM).

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.

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