Жителям американского города предложили марихуану за выход на субботник

 

Фото: AFP/LETA

Жителям американского города Гардинер в штате Мэн предложили марихуану в награду за выход на субботник, пишет ABC News.

Акцию устроил бизнесмен Деннис Михан (Dennis Meehan), владеющий компанией-дистрибьютором медицинской марихуаны. Мероприятие было анонсировано на странице Summit Medical Marijuana в Facebook.

Предприниматель уточнил, что предложение актуально только для совершеннолетних (лиц старше 21 года). Он также указал, что желающим получить вознаграждение нужно предъявить мешок с собранным городским мусором.

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Впоследствии в Summit Medical Marijuana отчитались о том, как прошла акция, выложив фотографию с забитым мешками мусорным контейнером в своем Facebook-аккаунте.

Михан рассказал, что в будущем хотел бы расширить кампанию на весь штат. Он рассчитывает, что начинание привлечет внимание к «меняющей жизнь» природе каннабиса.

Дарение марихуаны является легальным в штате Мэн.

Марихуана продается в качестве лекарства в 19 штатах и столице США Вашингтоне (округ Колумбия). В пяти штатах ее можно купить в рекреационных целях (в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо, Аляске и Неваде).


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