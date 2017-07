В Южной Дакоте автомобиль въехал в толпу

Официальный представитель местной полиции Тони Мэнган уже сообщил журналистам, что, по основной версии, произошедшее было рядовым ДТП.

Никакой речи о возможном террористическом характере случившегося на данный момент не идет, подчеркнул он.

Роковой наезд на пешеходов произошел неподалеку от местного реабилитационного центра, где лечение проходят люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. Пока неизвестно, имел ли водитель автомобиля отношение к центру.

Мэнган подчеркнул, что в интересах следствия он пока не может раскрыть личность водителя, а также поделиться подробностями того, что предшествовало наезду на пешеходов. По его словам, изначально появились сообщения о том, что раненых было восемь, однако позднее стало известно о шести пострадавших, не считая двух погибших.

A tow truck has taken the car away from the scene. pic.twitter.com/nyflfcZsSD— ArgusLeader911 (@Argus911) 24 июля 2017 г.