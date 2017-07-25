В Южной Дакоте автомобиль въехал в толпу

В американском штате Южная Дакота водитель за рулем автомобиля въехал в толпу людей. В результате инцидента, по предварительным данным, два человека погибли и еще шестеро получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал ABC.

Официальный представитель местной полиции Тони Мэнган уже сообщил журналистам, что, по основной версии, произошедшее было рядовым ДТП.

Никакой речи о возможном террористическом характере случившегося на данный момент не идет, подчеркнул он.

Роковой наезд на пешеходов произошел неподалеку от местного реабилитационного центра, где лечение проходят люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. Пока неизвестно, имел ли водитель автомобиля отношение к центру.

Реклама

Мэнган подчеркнул, что в интересах следствия он пока не может раскрыть личность водителя, а также поделиться подробностями того, что предшествовало наезду на пешеходов. По его словам, изначально появились сообщения о том, что раненых было восемь, однако позднее стало известно о шести пострадавших, не считая двух погибших.

A tow truck has taken the car away from the scene. pic.twitter.com/nyflfcZsSD— ArgusLeader911 (@Argus911) 24 июля 2017 г.

В начале июля автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от городского аэропорта Бостона. Правоохранительные органы также квалифицировали произошедшее как рядовое ДТП. В результате инцидента 10 человек получили ранения и были госпитализированы.

В последнее время на Западе участились случаи умышленного наезда на людей, за которыми стоят террористические организации или их последователи. Пропагандисты «Исламского государства» призывали использовать автомобили для совершения терактов в различных странах мира.

22 марта в Лондоне мужчина по имени Халид Масуд умышленно сбил на машине несколько человек на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из машины и смертельно ранил ножом полицейского, охранявшего британский парламент.

7 апреля этого года в центре Стокгольма грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Использовавшему для нападения угнанный автомобиль террористу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией.

В ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери на севере Лондона, в результате чего один человек погиб и еще 10 получили ранения. Район, где произошел инцидент, известен тем, что в нем проживает большое количество мусульман. Совет мусульман Великобритании назвал произошедшее «очередным проявлением исламофобии».

В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.