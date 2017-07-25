В Южной Дакоте автомобиль въехал в толпу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В американском штате Южная Дакота водитель за рулем автомобиля въехал в толпу людей. В результате инцидента, по предварительным данным, два человека погибли и еще шестеро получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал ABC.

Официальный представитель местной полиции Тони Мэнган уже сообщил журналистам, что, по основной версии, произошедшее было рядовым ДТП.

Никакой речи о возможном террористическом характере случившегося на данный момент не идет, подчеркнул он.

Роковой наезд на пешеходов произошел неподалеку от местного реабилитационного центра, где лечение проходят люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. Пока неизвестно, имел ли водитель автомобиля отношение к центру.

Реклама

Мэнган подчеркнул, что в интересах следствия он пока не может раскрыть личность водителя, а также поделиться подробностями того, что предшествовало наезду на пешеходов. По его словам, изначально появились сообщения о том, что раненых было восемь, однако позднее стало известно о шести пострадавших, не считая двух погибших.

В начале июля автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от городского аэропорта Бостона. Правоохранительные органы также квалифицировали произошедшее как рядовое ДТП. В результате инцидента 10 человек получили ранения и были госпитализированы.

В последнее время на Западе участились случаи умышленного наезда на людей, за которыми стоят террористические организации или их последователи. Пропагандисты «Исламского государства» призывали использовать автомобили для совершения терактов в различных странах мира.

22 марта в Лондоне мужчина по имени Халид Масуд умышленно сбил на машине несколько человек на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из машины и смертельно ранил ножом полицейского, охранявшего британский парламент.

7 апреля этого года в центре Стокгольма грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Использовавшему для нападения угнанный автомобиль террористу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией.

В ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери на севере Лондона, в результате чего один человек погиб и еще 10 получили ранения. Район, где произошел инцидент, известен тем, что в нем проживает большое количество мусульман. Совет мусульман Великобритании назвал произошедшее «очередным проявлением исламофобии».

В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса Showbiz

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса

Модные тенденции маникюра для жаркого сезона от Лены Лениной Wo&Men

Модные тенденции маникюра для жаркого сезона от Лены Лениной

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO Hi-Tech

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO

К Земле приближается смертоносная комета Hi-Tech

К Земле приближается смертоносная комета

Ученые объяснили исчезновение «британской Атлантиды» Hi-Tech

Ученые объяснили исчезновение «британской Атлантиды»

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 