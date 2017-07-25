В Канаде за полигамию судят мужчину, у которого 25 жен и 146 детей

У Уинстона Блэкмора самая большая полигамная семья в Канаде. 59-летний мужчина является счастливым супругом 25 женщин и отцом 146 детей. В этом году мужчине придется предстать перед судом, ведь его осудили за полигамию.

Дело в том, что Уинстон — лидер мормонской фундаменталистской группы в Канаде, которая по закону преследуется правительством страны. В прошлом мужчина был дважды арестован за многоженство, но оба раза суд так и не состоялся.

Это дело является первой попыткой реализовать запрет на полигамию, несмотря на то, эта практика была запрещена в Канаде уже более 127 лет назад.

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Сам мужчина признает, что не ухаживал ни за одной из своих жен. Некоторые женщины сами подходили к нему с предложением стать женой. Стоит отметить, мужчина обеспечивает свои семьи прекрасно и дети растут в строгости и порядке.

Уинстон Блэкмор и его жены. Фото: AP/Scanpix

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