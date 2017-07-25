Трамп не намерен отменять санкции против России

 

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции, которые были введены в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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«Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них, но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку», – сказала она.

Напомним, во вторник, 25 июля запланированы голосования в Конгрессе США по законопроекту о новых санкциях Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР. После будет голосовать Сенат. Документ для его окончательного принятия также должен подписать президент США Дональд Трамп.

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