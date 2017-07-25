Дело о многоженстве: Канадец женился на 24 женщинах и имеет 145 детей

 

Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

В канадской провинции Британская Колумбия Верховный суд признал 61-летнего Уинстона Бэкмора виновным в многоженстве. Мужчина с 1990 по 2004 годы женился на 24 женщинах и имеет 145 детей, передает Yahoo News.

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Вместе с ним обвиняется его бывший 53-летний зять Джеймс Олер, который женат на пяти женщинах. Обоим мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.

Издание сообщает, что оба мужчины в прошлом были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонами).

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Проживают они в общине, которая была основана в 1946 году и объединяет 1,5 тысяч людей, которые являются сторонниками полигамии. При этом все жители коммуны самостоятельно добывают пищу, используя принцип натурального обмена.

Адвокат Блэкмора отметил, что в случае признания его клиента виновным, он намерен в дальнейшем оспаривать нормы, запрещающие многоженство.

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