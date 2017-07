Проблемы с нехваткой воды пришли в Европу: Италию, Испанию, Францию накрыла засуха

В Италии власти десяти регионов, включая острова Сицилия и Сардиния, потребовали от федеральных властей ввести режим ЧС из-за аномальной жары. В стране из-за отсутствия дождей уровень воды в реках и озерах снизился до критического показателя, отмечает Rai News.

В частности, власти столичной области Лацио объявили о временном прекращении забора воды из озера Браччано, за счет которого осуществляется водоснабжение значительной части Рима. Если альтернативное решение не будет найдено до 28 июля,

1,5 млн жителей итальянской столицы рискуют оказаться без пресной воды.

Римские власти уже рассматривают возможность ограничения потребления воды до восьми часов в день.

Twitter

Pope Francis has shut off all the water fountains at the Vatican as drought and water shortages impact multiple regions across Italy. pic.twitter.com/JOyG44s8nh— AJ+ (@ajplus) July 25, 2017