Проблемы с нехваткой воды пришли в Европу: Италию, Испанию, Францию накрыла засуха

 

Фото: AP/Scanpix

Аномально теплая погода в середине лета вместе с небольшим количеством осадков привела к серьезным последствиям в европейских странах. Специалисты уже зафиксировали проблемы с нехваткой питьевой воды, лесными пожарами и засухой и дали катастрофический прогноз относительно урожая зерновых культур в этом году.

В Италии власти десяти регионов, включая острова Сицилия и Сардиния, потребовали от федеральных властей ввести режим ЧС из-за аномальной жары. В стране из-за отсутствия дождей уровень воды в реках и озерах снизился до критического показателя, отмечает Rai News.

В частности, власти столичной области Лацио объявили о временном прекращении забора воды из озера Браччано, за счет которого осуществляется водоснабжение значительной части Рима. Если альтернативное решение не будет найдено до 28 июля,

1,5 млн жителей итальянской столицы рискуют оказаться без пресной воды.

Римские власти уже рассматривают возможность ограничения потребления воды до восьми часов в день.

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Власти Ватикана тем временем из-за проблем с водоснабжением уже выключили все фонтаны как на площади перед главным католическим собором Святого Петра, так и в садах за своими стенами возле резиденции Папы Римского.

Лесные пожары на юге Испании

Фото: Лесные пожары на юге Испании0

Жара привела и к многочисленным пожарам, которые продолжаются в южных районах Апеннин. Из-за возгораний как минимум 30 семей было эвакуировано местными спасателями. Только с начала июля общая площадь возгорания в Италии составила более 51 тыс. гектаров.

Из-за сильного задымления была в экстренном порядке прекращена работа одного из заводов итальянского автогиганта Fiat.

Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Местные власти перекрыли участок железной дороги и автотрассы, прилегающий к заводу. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Лесные пожары в Португалии: дестки погибших и пропавших без вести

Фото: Лесные пожары в Португалии: дестки погибших и пропавших без вести0

C начала года в Риме было зафиксировано лишь 26 дождливых дней по сравнению с 88 за аналогичный период прошлого года. При этом количество осадков за год сократилось в четыре раза, отмечает агентство Reuters.

Особенно сильно из-за засухи пострадал сельскохозяйственный сектор Италии. По предварительным данным, экономический ущерб от засухи для местного бюджета может составить около 2 млрд евро. В частности,

речь идет об уничтоженном из-за засухи и отсутствия осадков урожае винограда и оливок.

Из-за погоды бьют тревогу и фермеры в Испании, где особенно сильно пострадала автономная область Кастилия-Леон, которая является крупнейшим регионом для выращивания зерновых культур. Потери урожая здесь уже, по подсчетам экспертов, оцениваются примерно в 60-70%.

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