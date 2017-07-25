Убийство Вороненкова: подозреваемого оставили под арестом

На месте трагедии
 

На месте трагедии. Фото: AP/Scanpix

Подозреваемый по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко оставлен под стражей. Соответствующее решение принял Апелляционный суд города Киева, сообщила пресс-служба инстанции во вторник, 25 июля.

Еще по этой теме

«Определение суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тарасенко Я.М., подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вороненкова Д.М., оставлено без изменений», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в июне Тарасенко арестовали на два месяца без права внесения залога. До этого у активиста «Павлоградской самообороны» Тарасенко провели обыски, а потом его задержали. Он долгое время возглавлял местную ячейку «Правого сектора».

Реклама

Дениса Вороненков убили в Киеве 23 марта возле отеля Премьер-Палас. Охранник экс-депутата успел ранить убийцу Павела Паршина, который умер позже в больнице.

Еще по этой теме
В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Украина предоставила охрану вдове Вороненкова

Украина предоставила охрану вдове Вороненкова

Оператор телеканала Порошенко едва не снял убийство Вороненкова онлайн

Оператор телеканала Порошенко едва не снял убийство Вороненкова онлайн


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Saurieši, 53950 EUR

reklama.vesti.lv

Второй день «Рандеву» в Юрмале: зал аплодировал стоя Showbiz

Второй день «Рандеву» в Юрмале: зал аплодировал стоя

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

К Земле приближается смертоносная комета Hi-Tech

К Земле приближается смертоносная комета

Ученые назвали опасность долгого вождения Hi-Tech

Ученые назвали опасность долгого вождения

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO Hi-Tech

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 