Эрдоган обвинил Германию в шпионаже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с арестом немецкого правозащитника Петера Штойднера обвинил Германию в шпионаже. «Запад хочет, чтобы его агенты свободно разгуливали по нашей стране, нанося нам вред», - заявил глава турецкого государства во вторник, 25 июля, на заседании парламентской фракции своей Партии справедливости и развития.

Проправительственные турецкие газеты связывают задержанных 5 июля правозащитников со шпионской деятельностью. Среди них, кроме Штойднера, один подданный Швеции и 8 турецких граждан, в том числе руководительница местного отделения международной организации Amnesty International.

«Те, кто говорят, что органы юстиции должны заниматься террористами, которых они впускают в свою страну, раздувают дипломатический кризис, когда мы ловим их агентов по горячим следам», - высказал свое возмущение Эрдоган.

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Турция обвиняет Берлин поддержку курдских и левых организаций, а также лиц, которых Анкара подозревает в причастности к попытке путча. Федеральное правительство отвергает эти обвинения.

Турецкий президент также предостерег от введения санкций против его страны. «Если они думают напугать Турцию угрозами и торговыми ограничениями, должны считаться с тем, что сами заплатят более высокую цену», - приводит его слова государственное агентство Anadolu.

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