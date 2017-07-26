Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский лидер заявил, что невыполнение Тегераном ядерной сделки повлечет серьезные проблемы для страны.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану проблемами, если Тегеран не будет соблюдать соглашение с международным сообществом по ядерной программе, передает РИА Новости.

«Если эта сделка не будет соблюдаться так, как должна соблюдаться, то у них будут большие, большие проблемы − это я вам гарантирую», − подчеркнул Трамп, выступая перед сторонниками в Огайо. По его словам, сделка была слишком выгодной, так что в Иране будто бы «не могли поверить» в нее и благодарили предыдущую администрацию Барака Обамы, которая пошла на это соглашение. «Они (Иран − ред.) набрались смелости, это не будет долго продолжаться», − отметил американский лидер.

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Напомним, Иран и «шестерка» международных посредников достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома 14 июля 2015 года. Его выполнение снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее сообщалось, что во время визита в Израиль Трамп раскритиковал Иран, обвинив его в поддержке терроризма. Он также подчеркнул, что нельзя допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

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