Тысячи мусульман отказались молиться на Храмовой горе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Религиозные лидеры мусульман требуют от израильского правительства полностью отказаться от средств контроля на Храмовой горе.

Тысячи арабов-мусульман отказались подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме и вновь провели молитву на соседних улицах, проигнорировав уступки Израиля в урегулировании конфликта вокруг святыни, передает РИА Новости.

Религиозные лидеры мусульман посчитали недостаточным демонтаж металлоискателей с видеокамерами и требуют от израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов на Храмовую гору.

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Напомним, отношения между Израилем и Палестиной обострились 14 июля, когда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. В результате инцидента погибли двое правоохранителей. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе.


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